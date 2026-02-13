13 февраля 2026, 10:15

Эрдоган может готовить сына в преемники — Bloomberg

Агентство напомнило, что Реджеп Эрдоган доминирует в турецкой политике более двух десятилетий, и долгое время тема преемственности оставалась табу.



Но в последнее время все более заметным на публике стал младший сын президента Турции Билал Эрдоган, которому сейчас 44 года. Он выпускник Гарвардского университета.



Государственные агентства регулярно сообщают о его деятельности, отец чаще стал брать его в зарубежные поездки.



Хотя сам Билал Эрдоган отрицает свои политические амбиции, по данным источников, он проходит неформальное обучение политическому лидерству, создает сеть лояльных сторонников и уже принимает активное участие в отборе высокопоставленных чиновников как для правящей партии, так и для правительства.



Президентский срок Эрдогана заканчивается в 2028 году. По закону он не может баллотироваться еще раз, но агентство пишет про юридические лазейки или даже изменение конституции, которые позволят Эрдогану вновь избираться. Источники говорят, что если Эрдогану удастся сохранить власть, то его сын может стать председателем правящей партии, а затем — вице-президентом Турции.

