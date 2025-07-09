Турция заблокировала Grok Маска за оскорбления Эрдогана

9 июля 2025, 11:15

Турецкий суд постановил ограничить доступ к части контента Grok — чат-бота компании xAI, созданной Илоном Маском, пишет Reuters.

Местные власти отметили, что чат-бот генерирует ответы, оскорбляющие президента Реджепа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафу Кемаля Ататюрка и религиозные ценности.



Главная прокуратура Анкары заявила о начале расследования, что стало первым в истории Турции случаем запрета контента, созданного с помощью инструмента искусственного интеллекта.



Власти указали на нарушения законов, согласно которым подобные оскорбления являются уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до четырех лет.





