ГлавнаяНовости
22 декабря 2025, 11:15

Турция приступила к строительству авианосца длиной 300 метров

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

По его словам, невозможно быть сдерживающей силой на суше, не будучи сильным в воздухе и эффективным на море.

«Мы демонстрируем очень мощное присутствие во всех этих областях», – подчеркнул Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция входит в число 10 стран мира, которые самостоятельно разрабатывают и спускают на воду военные корабли.

«Мы приступили к процессу строительства авианосца длиной 300 метров, который станет старшим братом TCG Anadolu», – сказал президент.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что турецкие верфи ведут строительство 39 боевых кораблей одновременно.
Оцените новость:
  • 0 оценок