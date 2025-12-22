Турция приступила к строительству авианосца длиной 300 метров

22 декабря 2025, 11:15

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.



По его словам, невозможно быть сдерживающей силой на суше, не будучи сильным в воздухе и эффективным на море.

«Мы демонстрируем очень мощное присутствие во всех этих областях», – подчеркнул Эрдоган.Он подчеркнул, что Турция входит в число 10 стран мира, которые самостоятельно разрабатывают и спускают на воду военные корабли.«Мы приступили к процессу строительства авианосца длиной 300 метров, который станет старшим братом TCG Anadolu», – сказал президент.Кроме того, Эрдоган сообщил, что турецкие верфи ведут строительство 39 боевых кораблей одновременно.