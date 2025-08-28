Турция представила систему ПВО "Стальной купол"

28 августа 2025, 11:45

Президент Турции Эрдоган принял участие в церемонии передачи национальной системы противовоздушной обороны «Стальной купол».

По его словам, это событие открывает «новую эру» в турецкой ПВО.

В рамках проекта в войска будут поставлены 47 новых единиц техники, на разработку которых было инвестировано $460 млн. Эрдоган подчеркнул, что без собственных радиолокационных и противовоздушных систем страны не могут чувствовать себя в безопасности, особенно в условиях нестабильности в регионе.Кроме того, турецкий лидер сообщил о создании технологического хаба Огулбей - крупнейшей инвестиции в оборонную промышленность в истории Турции, стоимостью $1,5 млрд.