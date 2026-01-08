Варшава увійшла до десятки найбільш забруднених міст світу

8 января 2026, 8:45

Через сильний смог столиця Польщі посіла 10-те місце у світовому рейтингу якості повітря IQAir. Протягом дня індекс AQI тримався на рівні 151–200, що вважається шкідливим для здоров'я. У Кракові ситуація була місцями ще гіршою — місто ненадовго підіймалося на 9-ту сходинку.

Причини забрудненняГоловний фактор — висока концентрація частинок PM2,5. Взимку ситуацію погіршують опалення домівок вугіллям та дровами, автомобільні вихлопи, а також безвітряна погода, через яку смог просто «висить» над містом.