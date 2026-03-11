11 марта 2026, 13:15

США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту через дефіцит поставок

За словами пресс-секретаря Білого дому Керолайн Левітт, йдеться про партії нафти, які вже знаходяться в морі, тому у Вашингтоні не очікують, що це принесе Росії значний фінансовий зиск.



Вона також підкреслила, що про зняття санкцій не йдеться - це питання ще обговорюють Міністерство фінансів США та енергетична команда президента.

