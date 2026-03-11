ГлавнаяНовости
11 марта 2026, 14:19

Польща береться за криптовалюту: контроль за переказами посилюється

Президент підписав закон, який суттєво змінює правила міжнародного обміну податковою інформацією. Тепер польська податкова адміністрація (KAS) знатиме про ваші цифрові активи набагато більше.

Що зміниться для криптобірж та сервісів:

• Вони зобов'язані ретельно збирати дані клієнтів та фіксувати їхнє податкове резидентство.
• Уся інформація про транзакції передаватиметься податківцям.

Які операції потраплять під звітність:

• Обмін криптовалюти на звичайні гроші (фіат) або на іншу крипту.
• Будь-які перекази цифрових активів.
• Оплата товарів чи послуг криптовалютою.

Кого це стосується:

Нові правила діють для всіх платформ (навіть тих, що зареєстровані за межами ЄС), якщо їхні клієнти є податковими резидентами Євросоюзу. Тобто українців, які довго проживають у Польщі та мають тут центр життєвих інтересів, це стосується напряму.


