Польща береться за криптовалюту: контроль за переказами посилюється

11 марта 2026, 14:19

Президент підписав закон, який суттєво змінює правила міжнародного обміну податковою інформацією. Тепер польська податкова адміністрація (KAS) знатиме про ваші цифрові активи набагато більше.

Що зміниться для криптобірж та сервісів:

• Вони зобов'язані ретельно збирати дані клієнтів та фіксувати їхнє податкове резидентство.

• Уся інформація про транзакції передаватиметься податківцям.



Які операції потраплять під звітність:

• Обмін криптовалюти на звичайні гроші (фіат) або на іншу крипту.

• Будь-які перекази цифрових активів.

• Оплата товарів чи послуг криптовалютою.



Кого це стосується:

Нові правила діють для всіх платформ (навіть тих, що зареєстровані за межами ЄС), якщо їхні клієнти є податковими резидентами Євросоюзу. Тобто українців, які довго проживають у Польщі та мають тут центр життєвих інтересів, це стосується напряму.

