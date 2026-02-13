Італійська податкова поліція провела обшуки в штаб-квартирі Amazon у Мілані

13 февраля 2026, 12:45

В межах нового розслідування можливого ухилення від сплати податків. Також перевірили помешкання семи менеджерів і офіси KPMG.

Слідство з’ясовує, чи мала Amazon приховану постійну базу в Італії у 2019–2024 роках і чи повинна була сплачувати більше податків. Прокуратура підозрює підрозділ Amazon EU Sarl та його директорку Барбару Скарафію в недекларуванні доходів. За даними ордера, до серпня 2024 року компанія фактично мала постійне представництво в країні, після чого уклала угоду з податковою службою й почала платити податки на місці.Під час обшуків вилучили комп’ютери та носії даних керівників. У грудні Amazon уже погодилася виплатити 510 млн євро для врегулювання іншого податкового спору, а прокуратура паралельно веде ще кілька розслідувань, зокрема щодо можливого ухилення від податків на близько 1,2 млрд євро та ймовірного митного шахрайства, пов’язаного з імпортом із Китаю.