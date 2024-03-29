Понад 21,6 мільярда грн податків і зборів сплатив Київстар за 2 останніх роки

29 марта 2024, 10:45

У 2023 році Київстар сплатив 10,8 млрд грн податків і зборів до державного бюджету України. А за час повномасштабного вторгнення росії в Україну, сума сплачених телеком-оператором податків і зборів перевищила 21,6 млрд грн.

Крім того Київстар витратив понад 1,8 млрд грн на реалізацію соціально важливих проєктів – підтримку Збройних Сил України, закупівлю медичного обладнання для опікового центру "Незламні", обладнання укриттів інтернет-зв'язком, організацію IT-навчання для дітей, що втратили батьків під час війни та інших. Компанія також підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

До благодійних ініціатив телеком-оператора активно приєднуються абоненти компанії, співробітники та небайдужі громадяни. Так, завдяки їх зусиллям зібрано понад 180 млн грн на спорядження для 146 інженерно-саперних груп, які задіяні у розмінуванні території України. Особистий внесок телеком-оператора Київстар у цей проєкт склав 62 млн грн.

У команді Київстар працюють волонтери, які підтримують військові бригади, і виконують запити військових у засобах зв'язку, послугах Big Data, гуманітарної допомоги тощо. За час війни співробітники компанії отримали більше 30 почесних грамот та відзнак від командування ЗСУ, ГУР МО України, ДКІБ СБУ – за участь у захисті суверенітету і незалежності України під час воєнного стану.

"Наша компанія є сумлінним платником податків і прикладом чесного, прозорого бізнесу, – коментує генеральний директор Київстар, Олександр Комаров. – Попри виклики війни й економічні складнощі, ми продовжимо надавати Україні значну фінансову, технологічну і гуманітарну підтримку, щоб наближати перемогу".

Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100млн грн. Також у планах компанії – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв'язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. З цією метою телеком-оператор у найближчі три роки інвестує 600млн доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи Київстар побудував 40 тисяч базових станцій мобільного зв'язку, понад 14 тисяч технологічних майданчиків, 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній. За останні два роки інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком мереж перевищили 12 млрд грн.

