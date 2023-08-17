Київстар за час війни перерахував понад 15 млрд грн податків і зборів

17 августа 2023, 11:45

Від початку повномасштабної війни національний телеком оператор перерахував до державного бюджету 15,208 млрд грн податків і зборів. У тому числі – 1,4 млрд грн збір за радіочастоти і 53 млн грн військового збору.

Завдяки професійній діяльності, компанія не лише сплачує найбільшу суму податків на телеком ринку, але й підтримує програми допомоги ЗСУ, українцям, країні. Так компанія виділила 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України, 55 млн грн – -на спеціальне обладнання для посилення кіберзахисту країни, допомагає в оснащенні інженерно-саперних груп у межах ініціативи «Нам тут жити», забезпечує інтернетом захисні об`єкти цивільної оборони та військові шпиталі, тощо. Для підтримки українських абонентів мобільного зв`язку телеком оператор протягом повномасштабної війни надав бонусів і послуг без додаткової оплати на суму понад 500 млн грн. Загальна сума допомоги Київстар ЗСУ, абонентам, країні вже понад 1,370 млрд грн.Київстар відновлює та розвиває телеком-інфраструктуру України, запроваджує нові технології зв`язку, інвестує в енергонезалежність мобільної мережі. Так, від початку війни компанія модернізувала понад 10 тисяч базових станцій мережі 4G, що дозволило покращити радіопокриття в 3,4 тисячах населених пунктів. Завдяки професійній роботі співробітників компанії, 93% мережі на підконтрольній Україні території стабільно функціонує і забезпечує українців послугами зв`язку і передачі даних.