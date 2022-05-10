Київстар перерахував 5 млн. на гуманітарну допомогу постраждалим від війни

10 мая 2022, 9:15

Національний мобільний оператор виділив 5 мільйонів гривень до МБФ «Карітас України».

Благодійні кошти надані на гуманітарні потреби вимушено переселених українців, які постраждали від війни та опинилися в скрутному становищі внаслідок бойових дій на території України. На переказані кошти фонд придбає продуктові набори, якісну питну воду, гігієнічні набори, медикаменти, одяг, взуття та побутові речі.

«З початком повномасштабного вторгнення Київстар запровадив перелік заходів для підтримки суспільства та абонентів. І ми постійно його розширюємо. Благодійний внесок для фонду «Карітас України» насамперед буде спрямований на допомогу малозабезпеченим родинам та сім’ям з дітьми, які є вимушено переселеними особами. Ми продовжуємо працювати та разом з країною рухатися назустріч перемозі», – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.



Нагадаємо, що Київстар вже перерахував понад 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни. Зокрема мобільний оператор виділив допомогу до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help» та МБФ «Карітас України». А також перерахував майже 2 млн гривень в рамках міжнародного телемарафону Save Ukraine та благодійного концерту гурту Океан Ельзи.