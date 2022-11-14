Київстар забезпечив гумунітаркою 3748 українців, що постраждали від війни

14 ноября 2022, 11:15

Завдяки благодійній допомозі у розмірі 5 000 000 грн, яку національний мобільний оператор виділив до МБФ «Карітас України» у травні 2022 року, було закуплено й передано 3748 продуктових наборів.



Допомога була надана внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від війни.

«З початком повномасштабного вторгнення Київстар запровадив пакет заходів для підтримки суспільства та абонентів. Зокрема компанія перерахувала майже 104 мільйони гривень на гуманітарну допомогу ЗСУ, лікарням, літнім людям та постраждалим від війни. Ми продовжуємо працювати та разом з країною рухатися назустріч перемозі», - коментує Ганна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Гуманітарна допомога була надана через 9 осередків Карітасу: Харків, Полтава, Запоріжжя, Миколаїв, Тернопіль, Чортків та Бучач (Тернопільська обл.), Карітас Маріуполь в м. Запоріжжя та Карітас Донецьк в м. Дніпро.На переказані кошти фонд надав гуманітарну допомогу в першу чергу малозабезпеченим родинам та сім’ям з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами й знаходяться в складному становищі через війну. Також, продуктові набори отримали люди, які проживають поблизу зони активних бойових дій, мешканці деокупованих міст і сіл.Вся робота з гуманітарного реагування Карітас будується на основі міжнародних гуманітарних стандартів. Вміст продуктових наборів формується відповідно до технічних стандартів і рекомендацій профільних кластерів, які очолюються організаціями ООН. Детальніше про роботу благодійного фонду та перелік мережі осередків, де можна отримати допомогу за цим посиланням.Також, мобільний оператор, створив спеціальний короткий номер 88012 для підтримки людей, що постраждали від війни. Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар можуть долучитися до допомоги й надіслати СМС-повідомлення з будь-яким текстом за вказаним номером і з мобільного балансу буде перераховано 25 грн до МБФ «Карітас України».