Абоненти Київстар зібрали 12 мільйонів на медичне обладнання

13 сентября 2022, 14:45

Збори для спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua від БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» «Дитяча надія» перетнули суму у 12 мільйонів гривень.

Завдяки системним SMS-пожертвам від абонентів оператора впродовж майже 4 років, нове обладнання отримали 48 відділень українських лікарень. Воно допомагає медикам рятувати маленьких пацієнтів з онко й кардіо захворюваннями та постраждалих від війни українців, які продовжують в закладах своє лікування.

«Завдяки невеликим, але регулярним SMS-пожертвам в 10-15 гривень, нашим абонентам за час існування «Дитячої надії» вдалося зібрати понад 12 мільйонів гривень. А це означає - подарувати шанс на життя тисячам хворих малюків! Від імені Київстар я хочу подякувати кожному абоненту за небайдужість. В цей не простий для країни період, наші клієнти продовжують системно допомагати лікарям рятувати маленьких пацієнтів й рухатись разом назустріч перемозі», – зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

«Дитяча надія» була заснована Київстар та БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» в грудні 2018 року. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Загалом для проєкту було відправлено більш як 670 тисяч благодійних SMS, дитячою надією стали 220 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям.

Вартість такої благодійної підписки з мобільного рахунку складає всього 5, 10, 15 та 20 грн, що загалом кожного місяця приносить 180–200 тисяч гривень регулярної допомоги лікарням. Це дозволяє забезпечити важливим обладнанням та медичними інструментами щонайменше одне нове дитяче відділення.

Наразі мобільний оператор надає можливість отримати у подарунок промокод на користування додатком Київстар ТБ кожному благодійнику, хто підтримує «Дитячу надію». Долучившись до збору коштів у межах ініціативи через SMS, а також переказавши суму з банківської карти на сайті (залишивши свою поштову скриньку), ви отримаєте 14 днів вільного доступу до контенту пакета Преміум HD у додатку. А це — понад 290 телеканалів та 20 000 фільмів, серіалів і шоу, що можна переглядати на території України. Пропозиція діє до 30 вересня, скористатися промокодом можна до 31 жовтня.