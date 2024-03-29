За ініціативи Київстар ТБ понад 400 тис грн спрямовано на проєкт "Дитяча надія"

29 марта 2024, 14:45

На допомогу дітям з опіками в межах проєкту «Дитяча надія» платформа кіно та телебачення Київстар ТБ спрямувала понад 400 000 грн із надходжень від пакета «Благодійний» і голосування у фіналі проєкту «Голос країни».

Користувачі Київстар ТБ можуть і надалі долучатися до благодійної ініціативи.«Дитяча надія» – це спільна благодійна ініціатива Київстар і платформи dobro.ua, яка допомагає дітям в Україні боротися з серцевими й онкологічними захворюваннями та опіками. Зібрані в рамках ініціативи кошти йдуть на забезпечення дитячих онкологічних і кардіологічних диспансерів по всій Україні, а також на потреби блоку дитячих опіків Національного реабілітаційного центру «Незламні» на базі Першого медоб'єднання Львова.Київстар ТБ у травні 2023 року створила спеціальний пакет «Благодійний», 40% від плати за який йде на допомогу дітям з опіками. Протягом 2023 року завдяки користувачам, що підключили пакет, було зібрано 160 000 гривень і спрямовано на закупівлю лазера для шліфування післяопікових рубців.Також наприкінці жовтня 2023 року під час фіналу 13 сезону «Голосу країни» платформа кіно та телебачення ініціювала благодійне голосування за допомогою SMS, дзвінків і Суперголосу в застосунку Київстар ТБ. Завдяки ініціативі було зібрано 250 000 гривень. Кошти були спрямовані на збір на УЗД-апарат для проходження діагностик для дітей, що лікуються у медичному центрі «Незламні». Загальна сума збору на УЗД-апарат становить 3 350 000 грн.Збір ще не закритий, тож Київстар заохочує своїх абонентів долучитись до благодійних переказів на підтримку дітей з опіками.Кожен може допомогти, підключивши пакет «Київстар ТБ. Благодійний», а користувачі передоплаченого зв’язку від Київстар можуть зробити пожертву за допомогою SMS з сумою від 1 до 3000 гривень на номер 450025.