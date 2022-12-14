Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося 3 роки

14 декабря 2022, 11:15

12 грудня платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ відзначає 3 роки з моменту запуску.

Попри надскладний 2022 рік та виклики повномасштабної війни платформа продовжила зростання, зокрема, кількість абонентів на платформі збільшилася на 47%. Також платформа розширила контент і стала майданчиком для промотування важливих документальних проєктів про війну рф в Україні.

З перших днів повномасштабної війни платформа відкрила доступ до всіх новинних телеканалів, а також дитячого розважального, освітнього контенту, до розділу з аудіоказками українською мовою. Більшість з цього контенту і досі залишається доступним будь-якому користувачу як в Україні, так і за кордоном.

Крім цього, розуміючи необхідність переналаштувати освітній процес для школярів у перші дні війни, Київстар ТБ долучилася до загальнонаціональної ініціативи «Навчання без меж», завдяки якій тисячі найменших українців отримали доступ до навчальних програм і важливих матеріалів. Загалом за час повномасштабної війни до освітнього розділу додали близько 100 проєктів, котрі стосуються вивчення іноземних мов, цифрової освіти, медіаграмотності, вивчення мистецтва, літератури, дизайну тощо. Для діток дошкільного віку безоплатно функціонує доступ до аудіоказок та іншого пізнавального контенту. Освітній контент переглянули 88 тис. унікальних абонентів, а тривалість перегляду становила 50 тис. годин.

Також на платформі з’явилося багато нових проєктів, левова частка яких є важливими документальними чи художніми історіями, що розповідають про Україну та заглиблюють глядачів у драматичні події війни. У вільному доступі є «Маріуполь. Невтрачена Надія», «Херсон. Тихий Терор», «Діти бомбомховищ», «9 життів», «Вокзал надії». У всіх них єдина мета – задокументувати жахіття війни та продемонструвати всьому світові незламність українського народу.

Окрім цього, серед найпопулярніших фільмів на платформі багато і художніх фільмів українського виробництва: «Захар Беркут», «Снайпер: Білий Ворон», «Іловайськ 2014», «Батальйон "Донбас"», «Я працюю на цвинтарі», «Максим Оса», «Скажене весілля 3», а також мінісеріал «Хазяїн», який був ексклюзивно представлений на платформі.

Восени Київстар ТБ суттєво розширив бібліотеку та поповнив її контентом студії Disney. Легально переглянути фільми та мультфільми студії можна за додаткову плату від 49 грн. за фільм. Всі фільми доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійської мовою.

З понад 300 телеканалів, що пропонує Київстар ТБ, найбільшою популярністю користуються національні телеканали, а рейтинг найпопулярніших каналів за результатами року очолює 1+1, далі розташувалися Новий канал, ICTV, СТБ та 2+2. Водночас 80% глядачів дивляться програми телеканалів у прямому ефірі, 10% – у записі, ще 10% глядачів дивляться фільми та серіали у відеотеці. Порівняно з минулим роком попит на фільмові канали зріс на 13%, а на дитяче ТБ – на 2%.

Загалом, у 2022 році користувачі Київстар ТБ час перегляду контенту на платформі становив 228 млн годин, проти 180,7 млн годин минулого року. Переважна більшість користувачів дивиться контент зі смартфона – 60%, телевізори та приставки обирають 38%, а ще 2% переглядають контент з ноутбуків і планшетів.