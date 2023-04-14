"Аватар: Шлях води" відтепер доступний на платформі Київстар ТБ

14 апреля 2023, 11:45

З 12 квітня на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ можна переглянути найкасовіший фільм 2022 року – «Аватар: Шлях води». Фільм доступний в українській озвучці та HD-якості.



Це не перша гучна прем’єра на Київстар ТБ, але вперше коли блокбастер з’являється онлайн всього за 3 місяці після світового прокату. Платформа прогнозує, що цей фільм стане одним із найпопулярніших серед VOD-контенту.

«Аватар: Шлях води» – це американський епічний науково-фантастичний 3D-фільм Джеймса Кемерона. Премʼєру, яка відбулася наприкінці 2022-го, глядачі чекали близько 13 років. Майже всі члени акторського складу першої частини «Аватара» повернулися до своїх ролей. Крім цього, у світовому прокаті «Аватар: Шлях води» зібрав понад 2 млрд доларів США та став найбільш прибутковим фільмом 2022 року. Картина має численні нагороди та номінації від авторитетних світових премій кінематографа.«Враховуючи популярність стрічки у світі, вона має усі шанси стати однією із найпопулярніших на Київстар ТБ. Адже важливо, щоб наповнення платформи дозволяло глядачу обирати як серед українського продукту, так і світових блокбастерів. Та ми радіємо, що найбільший попит мають фільми українського виробництва і запит глядача на вітчизняний контент тільки зростає.» - коментують в Київстар ТБ.Так, у першому кварталі 2023 року лідерами за переглядом на платформі були серіали «Скажені сусіди», «Будиночок на щастя», драма «Снайпер. Білий ворон», анімація «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила», спортивна драма «Пульс», «Я працюю на цвинтарі», а також документальні фільми «Крим. Як це було», «Битва за Київ» і «Рік». Така динаміка підтверджує, що тренд на проєкти вітчизняного виробництва зростає.Серед іноземних фільмів найбільшою популярністю користуються стрічки студії Disney, зокрема «Ваканда: Чорна Пантера», яку також досить швидко після світової прем’єри можна було переглянути онлайн на Київстар ТБ.Загалом на платформі Київстар ТБ знаходиться понад 20 000 фільмів і серіалів та 320 телеканалів, а також 10 000 годин освітнього контенту, який буде корисний як дітям, так і дорослим. Контент можна переглядати з 5 різних пристроїв: телевізора, смартфона, ноутбука, планшета, приставки. Також на платформі є функція «Дитячий профіль» із контентом, що розроблений виключно для дітей віком до 8 років.