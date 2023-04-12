Vodafone покращив умови послуги "Доступний роумінг"

12 апреля 2023, 14:45

Абонентам доступне безкоштовне підключення та автоматичне продовження послуги



Vodafone покращує умови послуги «Доступний роумінг». З 21 квітня послугу для доступного користування зв’язком у роумінгу достатньо буде підключити один раз, і надалі гігабайти та хвилини будуть оновлюватись кожного місяця автоматично. Головне – слідкувати за тим, щоб був сплачений український пакет послуг.

Для будь-якого тарифу до 30.06 діятиме акція «Доступний роумінг у подарунок» – користувачі послуги будуть отримувати щомісяця 10 ГБ інтернету і 100 хвилин для розмов у подарунок.Підключити послугу можна у застосунку My Vodafone або за допомогою комбінації *600*6#.У разі вичерпання доступних гігабайт Vodafone рекомендує замовляти послугу ГігаРоумінг Ultra, яка пропонує 5 ГБ інтернету на 30 днів за 150 грн. Це можна зробити в My Vodafone або через комбінацію *600*10#.Сьогодні більше 2 млн український абонентів компанії залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг». 87% усіх клієнтів послуг роумінгу користуються пропозицією «Доступний роумінг».Послуга Доступний роумінг діє у 31 країні: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.