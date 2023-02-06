Vodafone продовжує доступний роумінг

6 февраля 2023, 19:45

Vodafone та дочірня компанія Vega підписали cпільну заяву про доступний роумінг в країнах Європи



Vodafone та Vega, а загалом 27 операторів мобільного та фіксованого зв’язку України та інших країн Європи підписали спільну заяву про забезпечення доступного роумінгу задля підтримки України. Спільна заява була підписана за підтримки та координації Європейської Комісії та Регулятором електронних комунікацій України НКЕК, а також за участі Органу європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC).

Оператори надалі зобов’язуються надавати один одному послуги роумінгу за зниженими цінами, щоб забезпечити доступний роумінг для українських абонентів за кордоном. Впровадження зобов’язань, які взяли на себе підписанти угоди, діятимуть півроку та контролюватимуться BEREC і НКЕК (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку).



«Це ті дії, які ми разом із зарубіжними партнерами та Регулятором (НКЕК) вживаємо, щоб надати швидку допомогу українським абонентам. Та наша спільна мета – повноцінна інтеграція українських абонентів у європейський телеком-простір. І ми вже починаємо робити перші кроки до неї. Приєднання до зони євророумінгу країни - не члена ЄС, - це прецедент і для України, і для Європи. Це відбуватиметься вперше.

Ми вдячні всім нашим європейським друзям-партнерам і колегам з НКЕК та всім, хто особисто долучається і перетворює євророумінг для українців з далеких намірів на реальність. – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка групи Vodafone Україна. – Це стає можливим, тому що ми керуємось спільними цінностями, серед яких головними є свобода і єдність, як в бізнесі, так і в суспільстві».



З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і тому продовжує дію послуги «Доступний роумінг», безкоштовне підключення якої діє для клієнтів в більшості тарифів оператора у більше, ніж 30 країнах. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування.



За період дії «Доступного роумінгу» значно зросло користування послугами роумінгу, ТОП-3 країн за кількістю роумерів та обягом користування: Польща, Німеччина, Чехія:

• Кількість роумерів збільшилася у Чехії у 8,9 разів, у Німеччині у 10,3 рази, у Польщі у 7,7 разів.

• Обсяг інтернет-трафіку, який використовують в середньому українці в у Чехії та Німеччині, збільшився у 11,3 рази, у Польщі абоненти Vodafone використовують у 7,7 разів більше мобільного інтернету.

• Кількість хвилин на одного абонента також збільшилася: у Чехії в 6 раз, у Німеччині у 4 рази, в Польщі у 3,3 рази.



Vodafone Україна має досвід тривалої ефективної співпраці з європейськими операторами. Історія Vodafone в Україні у 2015 р. почалась з тарифів з доступним роумінгом. Це були перші тарифи, які не викликали у українців шок і бажання відключити телефон одразу після перетину кордону, а роумінг став дійсно доступним.



Наступним кроком стала співпраця з європейськими операторами після масштабного вторгнення - в результаті українці змогли користуватись зв‘язком за кордоном за українськими тарифами з послугою «Доступний роумінг». Дію послуги продовжено в 2023 році.