Vodafone надає безкоштовні хвилини та гігабайти у роумінгу тепер у 12 країнах

17 марта 2022, 10:15

Vodafone розширив допомогу клієнтам, які вимушені шукати захисту за кордоном. На додачу до Польщі, Молдови, Угорщини, Румунії, Німеччини та Чехії безкоштовне підключення послуги «Доступний роумінг» тепер можливе також у Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині. Компанія і надалі працює над розширенням переліку країн.

Підключивши послугу «Доступний роумінг», клієнти у цих країнах отримають безкоштовно від Vodafone 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин на 30 днів для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, в якій вони перебувають. Перше підключення послуги – безкоштовне. Вартість наступних підключень – 100 грн на 30 днів.Підключити «Доступний роумінг» можна легко через додаток My Vodafone.Окрім цього, після використання обсягу послуги «Доступний роумінг», або якщо не було підключено інших спеціальних послуг, Vodafone надає своїм клієнтам у роумінгу щодня 100 безкоштовних МБ для безлімітного користування меседжингом у Viber, WhatsApp та Skype.Таким чином, клієнти можуть використовувати безкоштовно до 3 ГБ Інтернету на місяць у 12 країнах та безлімітно обмінюватися текстовими повідомленнями і картинками у Viber, WhatsApp та Skype.