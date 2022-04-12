Vodafone надав безкоштовні послуги у роумінгу на 38 000 000 гривень

12 апреля 2022, 10:15

З перших тижнів війни абоненти Vodafone отримують можливість безкоштовно користуватись послугами у роумінгу.



Результатом відданої роботи команди українського Vodafone та співробітництва й активної підтримки з боку зарубіжних операторів стала послуга «Доступний роумінг». Послуга діє з 28 лютого і надає 400 МБ мобільного інтернету та 60 хвилин для вхідних / вихідних дзвінків в Україну та на номери в країні перебування протягом 30 днів. Перше підключення послуги безкоштовне. Нині послуга діє у 27 країнах.

Також усі абоненти Vodafone у цих 27 країнах отримають безкоштовно щодня по 100 МБ інтернету та безлімітний меседжинг у Skype, Viber, WhatsApp (тексти і зображення). Загалом це приблизно до 3 ГБ мобільного інтернету на місяць за кордоном.Щоб підтримати наших громадян, які змушені були шукати прихисток в країнах Європи через повномасштабну військову агресію рф, Vodafone вже підключив своїм клієнтам безкоштовні послуги у роумінгу на загальну суму 38 мільйонів гривень. Наразі компанія працює над розробкою та впровадженням нової, більш сталої пропозиції для українських громадян, які змушені тимчасово перебувати в інших країнах.Нагадаємо, що в 2015 році Vodafone впровадив послугу «Роумінг як вдома», першим з українських операторів зробив роумінг у Європі доступним і зручним для українців.