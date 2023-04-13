Vodafone та YouTube відновлюють співпрацю

13 апреля 2023, 15:36

Vodafone відновлює партнерство із YouTube і відтепер всі абоненти оператора отримають можливість підключення підписки YouTube Premium безкоштовно на 2 місяці.



З 24 лютого 2022 року життя всіх українців змінилось і це відобразилось як на побутових звичках, так і на профілі споживання контенту – доступ до інформації став життєвою необхідністю для всіх вікових груп. Українці майже 24/7 відстежують новини, огляди експертів з фронту, репортажі з міжнародних майданчиків тощо. А найпопулярнішим майданчиком для перегляду відео в мережі інтернет серед українців є відеохостинг YouTube, що об’єднав майже 23 млн користувачів.

Розуміючи наскільки важливо зараз мати зручний інструмент доступу до величезної кількості контенту в будь-який час та навіть за несприятливих умов, два глобальних міжнародних бренди надають абонентам Vodafone в Україні доступ до YouTube Premium безкоштовно на 2 місяці.



Підписка YouTube Premium забезпечує можливість ще зручніше користуватися сервісом YouTube, особливо в поточних умовах, завдяки додатковим можливостям:

- завантажувати контент на телефон, що робить його доступним і без інтернету;

- не зупиняти контент навіть на заблокованому екрані або при переході в інший застосунок;

- дивитись відео без реклами.



Скористатись пропозицією можуть усі абоненти Vodafone, які ще не користувались підписками на YouTube, YouTube Music або Google Play Music – згідно з глобальною політикою YouTube в усіх країнах.



Для того, щоб підключити послугу, потрібно пересвідчитись, що пакет послуг мобільного зв’язку оплачений згідно з тарифом та підключити акцію самостійно у застосунку My Vodafone або через USSD *313#