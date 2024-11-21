Vodafone пропонує абонентам три місяці безплатного домашнього інтернету

21 ноября 2024, 13:15

До 1 грудня 2024 включно нові абоненти, які підключать домашній інтернет Vodafone Gigabit Net, отримають три місяці безкоштовного доступу до послуги.

Скористатися пропозицією зможе кожен, хто замовить підключення в цей період.

Для тих, хто прагне стабільного та якісного інтернет-з’єднання вдома, це чудова можливість перевірити послугу в дії та особисто переконатися у її надійності. Завдяки сучасним системам альтернативного живлення, яке встановлене на майданчиках з операторським обладнанням, інтернет працюватиме до 72 годин навіть під час відключень центрального електропостачання. Доступ до інтернету надається за сучасною технологією GPON. Вибір такого рішення забезпечує безперервну роботу, навчання та доступ до інформації, коли це найбільш потрібно.



«Ми активно розширюємо покриття GPON. Лише з початку 2024 року ми побудували мережу у 3000 будинках. Сьогодні вже 8400 багатоповерхівок в 15 регіонах України з доступом до енергоефективного інтернету за технологією GPON від Vodafone. Мешканці понад 1,2 млн домогосподарств мають можливість залишатися на зв’язку, навіть коли в будинку немає світла. Три місяці доступу до інтернету без оплати – це наша підтримка українців, для яких стабільний та якісний зв’язок це вже базова потреба. Ми прагнемо, щоб кожен міг спробувати енергоефективний інтернет, який дійсно працює навіть в умовах довготривалих знеструмлень, щоб кожен міг оцінити якість послуги та перевірити, наскільки вона відповідає потребам родини. Ми впевнені, що ця можливість для багатьох сімей стане гарною нагодою долучитися до інноваційних рішень від Vodafone», – зазначив Богдан Лозниця, комерційний директор телеком-оператора Vegа, який відповідає за напрямок фіксованого зв’язку у групі компаній Vodafone Україна.



Подати заявку на послугу можна через сторінку домашнього інтернету Vodafone Gigabit Net. Після завершення трьох місяців без абонплати, діятиме чинний тариф від 250 грн на місяць.

Послуга доступна у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Івано-Франківську, Тернополі, Рівному, Житомирі, Луцьку Вишневому та Чорноморську.