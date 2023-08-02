"Домашній інтернет" від Київстар долучається до ініціативи "Нам тут жити"

2 августа 2023, 12:15

У межах підтримки спільної ініціативи «Нам тут жити» від Київстар та Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», «Домашній інтернет» від Київстар відраховуватиме в Фонд 50 грн з кожного нового підключення в період з 1 серпня по 30 вересня. Таким чином, компанія планує залучити 1,5 млн грн донатів на цю мету.

Також серед усіх нових абонентів будуть розіграні 100 гігабітних роутерів з автографом амбасадора збору Святослава Вакарчука і брендовані комплекти, що включають браслет та марку до 25-річчя Київстар. Розіграш відбуватиметься щотижня, а його результати публікуватимуть на сторінках бренда в соціальних мережах. Долучитися до кампанії можна, підключивши собі послугу «Домашній інтернет» за посиланням.



«Ми раді стати частиною цього важливого проєкту, адже понад 30% нашої землі заміновано. За досвідом інших країни процес розмінування може тривати роками. У нас цього часу немає – нам потрібні безпечні землі як для деокупації та відновлення інфраструктури, так і для того, щоб наші люди могли вільно та спокійно жити тут. 175 млн гривень – це велика сума, тому впевнені, що провайдер спільно з абонентами зможе пришвидшити закриття цього збору», – прокоментував керівник «Домашній інтернет» від Київстар Сергій Сухорук.



Окрім цієї ініціативи, інтернет-провайдер продовжує безоплатно підключати до інтернету укриття по всій країні. За час повномасштабного вторгнення було підключено понад 1460 укриттів, а розмір інвестицій сягнув 690 тис. грн.

Також компанія безоплатно підключила інтернет в 1184 модульних будиночках і продовжить робити це за запитом на електронну адресу wifi@kyivstar.net.