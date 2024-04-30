"Домашній Інтернет" від Київстар має найбільшу гігабітну мережу в Україні

30 апреля 2024, 8:15

Серед українських інтернет-провайдерів «Домашній Інтернет» від Київстар має найбільшу гігабітну мережу.

Лише за час повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у розвиток Гігабіту понад 44 млн грн.

На початку 2024 року кількість абонентів, що користуються послугою фіксованого зв’язку від Київстар досягла 1,15 млн, а понад 70% із них мають можливість користуватися тарифними планами із гігабітною швидкістю.

Завдяки стрімкій модернізації гігабітного обладнання, абоненти послуги Домашній Інтернет від Київстар можуть збільшити швидкість зі стандартної до 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Зокрема, це стало можливим як у великих містах: Київ, Дніпро, Львів, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, так і містах районного значення: Біла Церква, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Дрогобич, Мукачево, Нововолинськ, Бориспіль тощо.

«В умовах постійного зростання кількості гаджетів та користувачів в домівках українців, збільшення стандартної швидкості зі 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с – це гігієнічне покращення зручності доступу до мережі Інтернет. Саме тому нашим фокусом від 2021 року є модернізація нашого обладнання у різних містах України для якісного розвитку Гігабіту», - прокоментував Сергій Сухорук, керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар.

Абоненти можуть обрати тарифний план, що передбачає надання гігабітної швидкості, та замість стандартної до 100 Мбіт/с отримувати інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Це дозволяє користувачам швидше завантажувати великі файли, підключати більше пристроїв, не жертвуючи швидкістю та дивитись відео на великих екранах у найкращій якості.

Перед тим як переходити на тариф із підтримкою гігабітної швидкості, користувачам слід переконатись, що їх роутер підтримує її. Якщо він не відповідає цьому параметру – слід його замінити.

Гігабітна швидкість від Київстар доступна у більшості тарифних планів послуги «Домашній Інтернет». Щоб її протестувати поточні абоненти можуть змінити тариф на той, що дозволяє користуватись швидкістю до 1 Гбіт/с, спробувати її за 50 грн/міс чи підключити відповідну Суперсилу. Нові користувачі фіксованого зв’язку від Київстар можуть скористатись послугою “Спробуй Гігабіт” та тестувати гігабітну швидкість без доплат протягом перших 3 місяців.