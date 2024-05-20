Перегляд контенту на Київстар ТБ можливий навіть без доступу до інтернету

20 мая 2024, 9:45

Завдяки можливості завантажити контент на Київстар ТБ, глядачі можуть переглядати фільми, мультфільми, серіали та шоу навіть без доступу до мережі Інтернет.

Особливо актуальною функція «Завантаження» є під час відключень електроенергії.

Користувачі платформи кіно та телебачення Київстар ТБ заздалегідь можуть завантажити контент, який протягом необмеженого терміну зберігатиметься у вкладці «Моє відео». Опція доступна для користувачів усіх пакетів. Якщо глядач обирає контент із категорії «Покупка», перед завантаженням його слід оплатити.



Щоб дивитись контент без інтернету на Київстар ТБ, новим користувачам варто просто авторизуватись, вказавши номер телефону, та оформити підписку на один із пакетів. Користуватись платформою можуть абоненти усіх операторів мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів. Доступ до перегляду контенту платформи з одного акаунту можливий одразу на п’яти пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART–TV та приставці. Така функція є особливо популярною для родин.



На Київстар ТБ завжди є щось нове для всієї сім’ї. Так, платформа кіно та телебачення у квітні вперше серед українських ОТТ-сервісів доповнила відеобібліотеку контентом від Amazon з власною українськомовною озвучкою. Для поціновувачів спортивних подій, Київстар ТБ вперше за 11 років повернула реслінг з українськими коментаторами Бєлкіним та Новаком. Також, серед останніх новинок – «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», всі частини саги про Джеймса Бонда і багато іншого.

Київстар ТБ надає можливість глядачам спробувати усі переваги користування платформою та функцією «Завантаження» з пакетом «Преміум HD» протягом 7 днів за промокодом CINEMADAY7.