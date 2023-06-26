"Київстар ТБ: Благодійний" – новий пакет, що допомагає дітям з опіками

26 июня 2023, 12:15

Платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ» запускає новий пакет «Київстар ТБ: Благодійний», 40% від вартості якого буде спрямовано на допомогу дітям, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Зокрема, з коштів, зібраних від пакета «Київстар ТБ: Благодійний», закуплять медичне обладнання для Національного реабілітаційного центру «Незламні» в м. Львові.



Аби долучитися до ініціативи, користувачу потрібно вибрати серед лінійки пакетів саме «Київстар ТБ: Благодійний». Пакет має найбільший контент і надає доступ до 320 телеканалів і понад 20 000 фільмів, програм і серіалів на платформі. Долучитися до благодійної ініціативи можуть як нові абоненти, так і ті, котрі вже його використовують. Таким чином, можна не лише долучитися до доброї справи, але й отримати як бонус якісний, легальний контент.

Зібрані кошти Київстар ТБ спрямує на купівлю лазера для шліфування опікових рубців для реабілітаційного центру «Незламні». Ініціативу реалізують у межах програми «Дитяча надія», для якої Київстар спільно з абонентами вже перерахував понад 10 млн грн. на підтримку дітей з опіками.



«Повномасштабна війна кардинально змінила життя кожного українця, тож у цей надскладний час ми маємо підтримувати одне одного та допомагати тим, хто потребує цього найбільше. Зі свого боку, Київстар ТБ радо долучається до важливої справи та створює спеціальний благодійний пакет для того, щоб зібрати кошти на швидку й ефективну реабілітацію дітей, які отримали опіки внаслідок злочинних дій рф. Тож закликаємо наших користувачів долучитися до ініціативи та підключити собі цей благодійний пакет, адже разом ми сильніші», – прокоментували в Київстар ТБ.



Національний реабілітаційний центр «Незламні» на базі Першого медоб’єднання Львова з перших днів повномасштабного вторгнення став одним із головних прихистків для дітей, котрі постраждали від війни. Лікарня прийняла понад 250 малюків з мінно-вибуховими ураженнями й опіками з усіх куточків України. Проте для якісного лікування складних випадків і реабілітації дітей лікарня потребує дороговартісного обладнання.

Долучитися до збирання коштів на лазер можуть не тільки користувачі платформи «Київстар ТБ». Абоненти передоплаченого зв’язку Київстар можуть зробити разовий переказ за допомогою SMS на номер 450025, або допомогти реалізувати проєкт через пожертву з банківської картки на сайті dobro.ua.