Центр "Незламні" отримав медичне обладнання на 10 мільйонів гривень від Київстар

1 ноября 2023, 13:45

У межах проєкту «Дитяча надія» Центр «Незламні» на базі Першого медоб’єднання Львова отримав від Київстар обладнання вартістю 10 мільйонів грн для лікування дітей з опіками.

Також, за підтримки Київстар забезпечено доступ до серверних ліцензій та продуктів Microsoft для повноцінного функціонування ІТ-інфаструктури медичного закладу.

До медичного закладу особисто завітали Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON, та Огі Фабела, співзасновник і почесний голова Ради директорів VEON. Вони поспілкувались з керівництвом лікарні, лікарями комбустіологами та побачили, як працює щойно передане медобладнання.

«Для VEON і Київстар важливо бути дотичними до змін, які сприяють розвитку медичної системи в Україні. Коли ми почули історії про дітей, котрі отримали опіки, без вагань вирішили, що маємо допомоги. Компанія вже перерахувала 10 мільйонів грн на нове обладнання, допомагає зі зв’язком. Ми плануємо й надалі підтримувати лікарню», — говорить Каан Терзіоглу, головний виконавчий директор групи VEON.

Щороку приблизно12 тисяч дітей отримують опіки, а через війну ця кількість зросла. Майже всі мінно-вибухові поранення супроводжуються термічними травмами. Через недостатнє забезпечення лікарень дітей зі складними опіковими травмами наразі змушені відправляти за кордон.

«Оснащення медичних закладів новим обладнанням і створення гідних умов для лікування наших пацієнтів – це безцінна допомога для нас, лікарів. Ми хочемо, аби всі наші діти лікувалися вдома», — говорить Олег Самчук, керівник Першого медоб’єднання Львова.

Завдяки виділеним коштам до лікарні передано унікальне ліжко для лікування опіків, наркозно-дихальний апарат, хірургічні інструменти, електрохірургічний апарат та аналізатор для лабораторних досліджень.

«Таке ліжко є унікальним для України. Це обладнання призначене для реабілітації діток з післяопераційними ранами й іншими ушкодженнями шкірних покривів. Нещодавно лікарня отримала ліжко, яке вже використовують, аби допомагти дитині з Одеси, що отримала 60% опіків. Я хочу щиро подякувати Київстару за неоціненну допомогу від імені кожного із наших маленьких пацієнтів та їхніх батьків», — зазначає керівниця Міського центру термічної травми і пластичної хірургії Першого медоб’єднання Львова.

Варто зазначити, що мобільний оператор також забезпечив безперебійним зв’язком новий реабілітаційний корпус Національного реабілітаційного центру «Незламні» та бомбосховище Лікарні Святого Пантелеймона.

Починаючи з 2021 року Київстар як офіційний партнер Microsoft в Україні надав медичному закладу понад 850 ліцензій Microsoft Office 365 та забезпечує їх технічну підтримку, навчання персоналу та консультативний супровід.

Нагадаємо, що «Дитяча надія» — це спільна соціальна ініціатива мобільного оператора та благодійної платформи dobro.ua задля допомоги дітям з онкологічними захворюваннями, хворобами серця й опіковими травмами. 100% зібраних коштів спрямовують на закупівлю медичного обладнання до лікарень Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова. За час існування проєкту вдалося зібрати понад 27 мільйонів гривень і надати допомогу 66 відділенням. Кожен небайдужий може зробити свій внесок на сайті проєкту.