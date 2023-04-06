Абоненти Київстар зібрали кошти на медичне обладнання для Харкова

6 апреля 2023, 12:15

У межах спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua «Дитяча надія» абоненти оператора понад 4 роки допомагають дитячим лікарням своїми SMS-пожертвами.

Нове медичне обладнання отримали вже 57 відділень українських лікарень у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі й наразі відкрито новий регіон для допомоги у Харкові. Перше життєво необхідне обладнання вже придбано до Обласної дитячої клінічної лікарні №1 міста де лікують маленьких пацієнтів з онко захворюваннями.

Зокрема, нове обладнання закуплено для відділення дитячої онкології лікарні, куди передано: систему автоматичну інфузійну Infusomat Compact Plus для хіміотерапії; витяжну ламінарну шафу біологічної безпеки HR40-IIA2 для запобігання забрудненню об'єктів дослідження та створення стерильних умов в лабораторії. Аналогічне обладнання, яке раніше було в лікарні, знищено в результаті потрапляння снаряду в медичний заклад. Сама лікарня зазнала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення рф та відновила свою роботу лише в листопаді 2022 року. Наразі попри обстріли та сирени, лікарня надає необхідну медичну допомогу онкохворим пацієнтам.

«Від імені Київстар я хочу подякувати кожному абоненту за небайдужість. В цей непростий для країни період, наші клієнти продовжують системно допомагати лікарям рятувати маленьких пацієнтів й рухатись разом назустріч перемозі. Завдяки невеликим, але регулярним SMS-пожертвам в 10-15 гривень, нашим абонентам за час існування «Дитячої надії» вдалося зібрати 14 мільйонів гривень. А це означає - подарувати шанс на життя тисячам хворих малюків!», – зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

«Дитяча надія» була заснована Київстар та платформою dobro.ua від БО МБФ «Українська Біржа Благодійності» в грудні 2018 року. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Загалом для проєкту було відправлено більш як 790 тисяч благодійних SMS, дитячою надією стали 225 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям.

Вартість такої благодійної підписки з мобільного рахунку складає всього 5, 10, 15 та 20 грн, що загалом кожного місяця приносить 180–200 тисяч гривень регулярної допомоги лікарням. Це дозволяє забезпечити важливим обладнанням та медичними інструментами щонайменше одне нове дитяче відділення.

Нагадаємо, що загалом, з початку повномасштабної війни, Київстар системно підтримує державу й суспільство. Мобільний оператор вже перерахував понад 130 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби. Зокрема кошти було передано до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help», МБФ «Карітас України» та БО МБФ «Українська Біржа Благодійності».