До Львова, Дніпра й Одеси передано медичне обладнання завдяки абонентам Київстар

14 ноября 2023, 15:15

У межах спільної ініціативи телеком-оператора та платформи dobro.ua «Дитяча надія» абоненти Київстар зібрали кошти відразу для чотирьох дитячих відділень.

Нове медичне обладнання передано до Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру у Львові (ЗУСДМЦ), Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Дніпрі (РМЦРЗ) й Одеської обласної дитячої клінічної лікарні (ООДКЛ). Воно допоможе в лікуванні маленьких пацієнтів з онко- та кардіозахворюваннями.

Зокрема, для забезпечення роботи педіатричного відділення ЗУСДМЦ у жовтні було передано 15 інфузійних дозаторів VP 1. У відділеннях клініки щорічно проходить близько 500 консультацій кардіолога, під час яких виявляють серцево-судинні хвороби або їх ускладнення, що потребують ретельного спостереження.

Медичними меблями було облаштовано дві палати інтенсивної терапії онкогематологічного центру РМЦРЗ у Дніпрі, де з початку року лікування отримали більш 425 дітей хворих на рак. Також кабінет функціональної діагностики лікарні отримав новенький велоергометр Ergoselect 1 із пристроєм реєстрації ЕКГ. Лабораторне відділення ООДКЛ тепер використовує у своїй роботі біохімічний аналізатор напівавтоматичний Stat Fax 4500 і напівавтоматичний 2-канальний коагулометр HUMACLOT DUO Plus для лікування малюків з онко.

«Від імені Київстар я хочу подякувати кожному абоненту за небайдужість. Впродовж майже 5 років ми разом доводимо, що маленької або великої допомоги не буває. Спільно нам вдалося зібрати понад 28 мільйонів гривень і придбати обладнання для 67 відділень по всій країні. А це шанс на здорове та щасливе майбутнє для наших дітей тут, в Україні», – коментує директор з корпоративних зв’язків Київстар Ганна Захараш.

«Дитяча надія» була заснована Київстар і платформою dobro.ua у грудні 2018 року. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів мобільного оператора. Загалом для проєкту було відправлено більш як 1 мільйон благодійних SMS, до нього долучилося понад 250 тисяч абонентів Київстар, 19 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям.

Навесні 2023 року проєкт було розширено ще одним напрямком допомоги – дітям з опіками. Мобільний оператор від себе перерахував 10 мільйонів гривень на придбання критично важливого медичного обладнання до опікового відділення центру «Незламні» у Львові.