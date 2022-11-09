Наш новий UFO ECO TERM сподобався вихованцям одного з дитячих садочків

9 ноября 2022, 10:57

Нещодавно ми тримали фотографію від одного з дитячих садочків, вихователі якого схвально відгукувались про наш новий вертикальний обігрівач UFO ECO TERM.

Користувачам дуже сподобалась ця модель за свої потужні можливості, просте керування та захист. Дітки ж відзначили, що UFO ECO TERM гріє як сонечко.

Нагадаємо, що UFO ECO TERM – це компактний вертикальний обігрівач, що володіє сучасним дизайном та можливостями, здатними обігріти приміщення, площею до 24 квадратних метрів. Ця модель не спалює кисень, а крім того, оснащена термостатом, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію. За безпеку ⚠ користування відповідає датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку перекидання, а для зручності переноски передбачена ручка та кріплення для змотування кабелю.

потужність - 2000 Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;

термостат;

вологозахист - IP 24;

захисна решітка на передній панелі;

датчик перекидання;

ресурс лампи - 9000 годин;

габарити - 98x33x22 см;

гарантія - 2 роки;

строк експлуатації - 10 років.

Придбати новинку ви можете в нашому фірмовому магазині - https://ufoshop.net.ua. Увага – доступна безкоштовна доставка по всій країні, а у випадку онлайн-розрахунку надається також 5% знижка.



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