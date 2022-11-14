10 фактів, які варто знати про UFO ECO TERM

14 ноября 2022, 9:45

В цьому пості ми зібрали 10 популярних фактів про наш UFO ECO TERM, котрі варто знати всім користувачам, що вирішили купити новинку:

сучасний вертикальний дизайн. В цьому плані виріб здатен доповнити будь-який інтер'єр, в тому числі робочого кабінету чи спальні вашого будинку;

швидкість нагрівання. Достатньо лише 30 секунд, щоб відчути тепло;

енергоефективність. Завдяки "розумному" термостату пристрій працює лише 20 хвилин на годину часу, що дозволяє відчутно економити кошти;

передусім зігріває вас, а потім тепло розповсюджується по кімнаті;

безпека користування. Вмонтований датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку його перекидання;

надзвичайно простий і легкий монтаж з коробки;

може бути встановлений на будь-який відносно рівній горизонтальній поверхні;

з легкістю обігріє площу до 24 кв.м;

два роки повної гарантії від виробника;

10-річний термін експлуатації.

Нагадаємо, що придбати новинку ви можете в нашому фірмовому інтернет-магазині - ufoshop.net.ua.

Увага! При сплаті картою на сайті діє додаткова 5% знижка та безкоштовна доставка по всій Україні.



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