Хіт продажу UFO ECO TERM доступний в інтернет-магазині MOYO

13 ноября 2022, 19:59

Нагадаємо, що UFO ECO TERM – це компактний вертикальний обігрівач, що володіє сучасним дизайном та можливостями, здатними обігріти приміщення, площею до 25 квадратних метрів.

Він не спалює кисень, а крім того, має просунутий термостат, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію.

потужність - 2000 Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;

вологозахист - IP 24;

ресурс лампи - 9000 годин;

габарити - 98x33x22 см.



Придбати UFO ECO TERM на MOYO.ua (http://surl.li/dkqrn) ви можете навіть вночі. Увага - передбачена можливість купивлі в кредит, або виплати частинами.



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