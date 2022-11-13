Хіт продажу UFO ECO TERM доступний в інтернет-магазині MOYO

Нагадаємо, що UFO ECO TERM – це компактний вертикальний обігрівач, що володіє сучасним дизайном та можливостями, здатними обігріти приміщення, площею до 25 квадратних метрів.
Він не спалює кисень, а крім того, має просунутий термостат, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію.
потужність - 2000 Вт;
тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;
вологозахист - IP 24;
ресурс лампи - 9000 годин;
габарити - 98x33x22 см.
Придбати UFO ECO TERM на MOYO.ua (http://surl.li/dkqrn) ви можете навіть вночі. Увага - передбачена можливість купивлі в кредит, або виплати частинами.
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