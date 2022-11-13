Чому UFO ECO Mini - це чудовий вибір для смарт-квартир?

13 ноября 2022, 20:25

Смарт-квартири за визначенням компактні (до 12-17 квадратних метрів), і саме тому обігріти їх не буде складною задачею, а от вибір обігрівача для таких приміщень може стати досить непростим, адже потрібно врахувати його розміщення, можливість швидко переставити та інших важливих дрібниць.

Саме з цієї точки погляду ми рекомендуємо наш UFO ECO Mini, адже він:

ну дуже компактний (23х52.5х14 см), а тому поміститься в будь-якому місці і не буде заважати речам, що поряд;

ECO Mini - це готове рішення "з коробки" - тобто не потребує ніякого монтажу на підставку - вийняв і вмикай;

його легко і швидко переставити у випадку необхідності;

передусім він прогріє саме те місце, де ви знаходитесь наразі.

Крім того, він забезпечить вас теплом вже за 30 секунд роботи, не сушить повітря, має датчик відключення при падінні й повну 2-річну гарантію виробника.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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