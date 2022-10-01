Офіційний анонс вертикального обігрівача UFO ECO Term

1 октября 2022, 8:58

Компактна модель з потужними можливостями, що розраховані на площу обігріву до 24 квадратних метрів.

Новинка оснащена термостатом, який дозволяє підтримувати задану температуру в кімнаті та економити електроенергію. Крім того, є датчик автоматичного вимкнення приладу у випадку перекидання, а для зручності переноски у ECO Term передбачена ручка та кріплення для змотування кабелю.

потужність - 2000 Вт;тип монтажу/встановлення - підлоговий, вертикальний;термостат;вологозахист - IP 24;захисна решітка на передній панелі;датчик перекидання;ресурс лампи - 9000 годин;габарити - 98x33x22 см;вага - 2,75 кг;гарантія - 24 місяці;строк експлуатації - 10 років.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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