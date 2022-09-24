UFO Star 1900

24 сентября 2022, 22:50

Інфрачервоний обігрівач, що може бути використаний для обігріву приміщень усіх типів: житлових та не житлових, ангарних та вентильованих, веранд, альтанок, терас та ін.

Розраховано на площу до 23 квадратних метрів включно

Особливості

термостат;

потужність - 1900 Вт;

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO);

захисна решітка на передній панелі обігрівача;

передача тепла протягом 30 секунд;

підтримка постійної температури;

ступінь вологозахисту - IP 44;

габарити - 19х86х9 см;

гарантія - 48 місяців офіційної гарантії.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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