Наш UFO Star 1900 в огляді авторитетного порталу HiTech.Expert

13 ноября 2022, 1:35

Оглядачі порталу HiTech.Expert поділилися своїми враженнями (http://surl.li/difis) від експлуатації нашого ІЧ-обігрівача UFO Star 1900:



"Нагрівання швидке ⤴ – реально, як і каже сам виробник – 30 секунд і вже тепло. Нагрів спрямований, прогрівається спочатку саме та поверхня, куди "націлений" обігрівач. Що примітно - прогріваються і речі, від яких потім йде тепло. Але не думайте, що це все дуже довга процедура – анітрохи. Прогрів відбувається, ми б сказали, одночасно – стає тепло та затишно за лічені секунди.

Той факт, що пристрій захищений за стандартом IP44, приємний. У поєднанні зі спрямованим потоком тепла – UFO Star 1900 дуже вдале рішення для використання його в холодну пору року в літніх верандах та багато ін. місцях.

Зрештою, це ще й затишно, що взимку означає чимало. Адже це такий кайф - посидіти у себе на веранді восени, відчуваючи літнє тепло і затишок".

Нагадаємо, що дана модель обігрівача, що може бути використаною для обігріву приміщень усіх типів: житлових та не житлових, ангарних та вентильованих , веранд, альтанок, терас та ін.

Розраховано на площу до 23 квадратних метрів включно

Особливості

просунутий термостат;

потужність - 1900 Вт;

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO);

захисна решітка на передній панелі обігрівача;

передача тепла протягом 30 секунд;

підтримка постійної температури;

ступінь вологозахисту - IP 44;

габарити - 19х86х9 см;

гарантія - 48 місяців офіційної гарантії.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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