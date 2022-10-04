Чи безпечно використовувати ІЧ-обігрівачі UFO у ванній?

4 октября 2022, 13:15

Досить часто нам ставлять питання: «Чи безпечно використовувати обігрівачі UFO в ванних кімнатах»?

Моделі UFO Basic 1800, UFO Star 1900, а також UFO Star 2400 і UFO Star 2900 володіють захистом за стандартом ІР44, який передбачає можливість використовувати ці обігрівачі всередині вологих приміщень типу санвузла або ванної: вони захищені від потрапляння випадкових бризок і крапель води та від проникнення твердих предметів.

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