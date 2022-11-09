ІЧ-обігрівачі UFO на службі в Чернігівському міському військовому шпиталі

9 ноября 2022, 9:46

Наші обігрівачі не тільки широко використовуються ЗСУ на передовій (http://surl.li/depbt), але є також популярними, зокрема в Чернігівському міському військовому шпиталі, працівники котрого цінують їх за:

швидкість нагрівання;можливість зонального прогріву;простоту монтажу, легкість налаштування;захищеність від проникнення вологи та роботу при перекиданні;можливість прогріву саме речей, тепло від яких передається людям.

В асортименті нашої компанії представлені різноманітні моделі ІЧ-обігрівачів як з телескопічними ніжками, так і без них. Ознайомитися з ними детальніше можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua



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