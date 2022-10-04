ІЧ обігрівачі UFO – вибір українських військових

4 октября 2022, 22:58

Хочемо поділитися з вами відгуком ще однієї когорти користувачів наших ІЧ-обігрівачів, а саме представників українських збройних сил.

Хлопці на передовій гідно оцінили можливості цих рішень, підкресливши їх переваги у швидкості нагрівання (нагадаємо - це всього лиш 30 секунд), а також можливість зонального прогріву. Останнє - дуже класна особливість, адже дозволяє передусім нагрівати саме ту частину приміщення, де наразі знаходяться люди, і лиш потім прогрівати його повністю. В поєднанні з вмонтованим термостатом, відзначена особливість обігрівачів позитивно "відбивається" на економії електроенергії, а крім того, дозволяє налаштувати максимально комфортну температуру. Також варто відзначити, що наші обігрівачі не спалюють кисень, а тому у користувачів поряд відсутнє будь-яке відчуття сухого повітря. Ну й, крім того - обігрівачі UFO - це ще й комфортно. Адже хто сказав, що війна - це виключно гуркіт і багнюка.

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