ІЧ-обігрівачі UFO звичайні масляні обігрівачі?

3 октября 2022, 22:55

Чому варто обрати саме інфрачервоний обігрівач UFO, а не звичайний масляний обігрівач⁉ Ми виділили ключові переваги:

швидкість нагрівання,можливість зонального обігріву і як наслідок, економії електроенергії;відсутність відчуття сухого повітря;відчуття комфорту від світла, що нагадує сонце.

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