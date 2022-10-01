ІЧ-обігрівачі UFO - асортимент та можливість розстрочки у Comfy

1 октября 2022, 16:43

Два найпотужніших наших обігрівачі - UFO Star 2400 (http://surl.li/dcevb) та Star 2900 (http://surl.li/dcevf) доступні в роздрібній мережі Comfy.

Нагадаємо – ці моделі розраховані на обігрів великих приміщень – до 28 квадратних метрів та 34 відповідно, а крім того, можуть дуже ефективно використуватися навіть у відкритих приміщеннях, приміром, тих же літніх верандах. Ви відчуєте тепло вже через 30 секунд після включення, а завдяки наявним в цих моделях термостатам, користувачам нескладно буде підібрати оптимальну для них температуру залежно від умов.

Для обігріву приміщень до 23 квадратних метрів ми пропонуємо модель - UFO Star 1900 (http://surl.li/dcexr), яку ви також можете придбати в мережі Comfy.

Чудовим вибором для обігріву невеликих площ – до 17 кв. м. стане наша підлогова модель ⤵ ECO Mini 1500 (http://surl.li/dceuy) з трьома ступенями нагріву та максимально простим керуванням.

Ну і вже зовсім скоро Comfy буде готова запропонувати вам нашу вертикальну новинку - UFO ECO TERM.

На всі ці моделі продавець пропонує гарні умови кредитування, або можливість придбання у розстрочку. Крім того, при купівлі UFO Star 2400 або UFO Star 2900 на Comfy.ua, за умов розрахунку карткою, передбачена додаткова знижка.



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