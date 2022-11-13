Потужний та стильний очищувач повітря UFO ACC-101 в доступності на Розетка

13 ноября 2022, 19:43

Наш прогресивний очищувач повітря UFO ACC-101 будь-який користувач відтепер може придбати на сайті Розетка (http://surl.li/dkbsg).

UFO ACC-101 - це чудове рішення для забезпечення ефективного очищення повітря у приміщеннях площею до 40 кв.м. Дана розробка оснащена багаторівневими системами фільтрації, які дозволяють знищувати шкідливі бактерії, мікроорганізми та частинки пилу, тютюновий дим.

Фільтр грубого очищення - затримує відносно великі частки - пилу, шерсть тварин та ін.

Фільтр попереднього очищення – затримує пил

Фільтр «HEPA» - ефективністю 99,97% затримує дрібні частинки до 0,3 мікрона (1/300 діаметра людського волосся) ефективно відфільтровує алергени - квітковий пилок, дрібний пил, мікроорганізми, пилових кліщів

Вугільний фільтр – затримує молекули шкідливих газів, таких як формальдегіди, аміак. Нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим Фільтр TIO2 - у комплексі з УФ-фільтром працює фільтр з оксиду титану. Під впливом УФ променів оксиді титану проходить фотокаталітична оксидація - на поверхні фільтра формуються гідроксил-радикали, що знищують шкідливі органічні сполуки, бактерії, віруси та інші мікроорганізми.

УФ-фільтр –стерилізація повітря за допомогою ультрафіолетових променів довжиною хвилі 253,7 нм. Ці промені руйнують структуру ДНК бактерій, вірусів, грибків які у повітрі. Одночасно УФ-фільтр перешкоджає розмноженню бактерій у сусідньому НЕРА-фільтрі.

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