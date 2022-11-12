Іонізатор, фумігатор і ароматизатор - чому варто обрати UFO ACC-101

12 ноября 2022, 23:20

Ми любимо створювати дійсно прогресивні речі для сучасного користувача, що цінує якість та чудовий функціонал.

Одним з таких "прикладів" є наш UFO ACC-101 - першокласне рішення, що поєднує в собі функціональність іонізатора, фумігатор і ароматизатора.

Перш за все - очищення повітря. Пристрій розрахований на приміщення до 40 кв. м. Розробка оснащена багаторівневими системами фільтрації, які дозволяють знищувати шкідливі бактерії, мікроорганізми та частинки пилу, тютюновий дим.

Фільтр грубого очищення - затримує відносно великі частки - пилу, шерсть тварин та ін.;

Фільтр попереднього очищення – затримує пил;

Фільтр «HEPA» - ефективністю 99,97% затримує дрібні частинки до 0,3 мікрона (1/300 діаметра людського волосся) ефективно відфільтровує алергени - квітковий пилок, дрібний пил, мікроорганізми, пилових кліщів;

Вугільний фільтр – затримує молекули шкідливих газів, таких як формальдегіди, аміак.Нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим;

Фільтр TIO2 - у комплексі з УФ-фільтром працює фільтр із оксиду титану. Під впливом УФ променів оксиді титану проходить фотокаталітична оксидація - на поверхні фільтра формуються гідроксил-радикали, що знищують шкідливі органічні сполуки, бактерії, віруси та інші мікроорганізми;

УФ-фільтр –стерилізація повітря за допомогою ультрафіолетових променів довжиною хвилі 253,7 нм. Ці промені руйнують структуру ДНК бактерій, вірусів, грибків які у повітрі. Одночасно УФ-фільтр перешкоджає розмноженню бактерій у сусідньому НЕРА-фільтрі.

Друге - фумігатор для не менш ефективної боротьби з комахами. До речі, відповідні пластини довготривалого ефекту ви знайдете в стандартному комплекті поставки.

Нарешті третє - ароматизатор. Всього крапельку масла, щоб відчути колорит лісу, моря, цитрусових ... цей список можна розширювати нескінченно.

І головне - керування приладом дуже просте. Ви легко освоїте його, навіть якщо раніше ніякого подібного досвіду у вас не було.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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