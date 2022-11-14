Які фільтри застосовані в UFO ACC-101, і чому це важливо?

14 ноября 2022, 17:07

Наш передовий очищувач повітря UFO ACC-101 здатен зацікавити багатьма "речами" - від корисного поєднання реалізованих в ньому функцій до цікавого дизайну, легкості керування та багато іншого.

Але окремо хочеться зупинитися на фільтрах, які ми застосували у цьому виробі, адже саме від їх якості та поєднання залежить, наскільки якісним буде очищувач.

Перш за все - фільтр грубого очищення. В процесі роботи цей фільтр затримує відносно великі частки - шерсть тварин та ін.Далі йде фільтр попереднього очищення, завдання якого – затримати пил.

Дуже добре доповнює роботу двох попередніх фільтрів фільтр «HEPA». Ефективністю його роботи - 99,97%. Що він може? Насамперед затримує дрібні частинки до 0,3 мікрона (1/300 діаметра людського волосся). Крім того, цей фільтр ефективно відфільтровує алергени - квітковий пилок, дрібний пил, мікроорганізми, пилових кліщів.

Четвертий фільтр - вугільний. Він "навчений" затримувати молекули шкідливих газів, таких як формальдегіди, аміак. Крім того, він нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим.

У комплексі з УФ-фільтром працює фільтр TIO2. Він зроблений з оксиду титану. Під впливом УФ променів у оксиді титану проходить фотокаталітична оксидація - на поверхні фільтра формуються гідроксил-радикали, що знищують шкідливі органічні сполуки, бактерії, віруси та інші мікроорганізми.

УФ-фільтр – стерилізація повітря за допомогою ультрафіолетових променів довжиною хвилі 253,7 нм.

Крім того, варто відзначити, що UFO ACC-101 - це ще чудовий іонізатор, ароматизатор та фумігатор. Таким чином, віддаючи перевагу цій моделі, ви отримуєте навіть більше, ніж дуже потужний очищувач повітря.

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