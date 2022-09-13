Прогресивний очищувач повітря UFO ACC-101

13 сентября 2022, 9:15

Чудове рішення для забезпечення ефективного очищення повітря у приміщеннях площею до 40 кв.м.

Дана розробка jснащена багаторівневими системами фільтрації, які дозволяють знищувати шкідливі бактерії,мікроорганізми та частинки пилу, тютюновий дим.

Фільтр грубого очищення - затримує відносно великі частки - пилу, шерсть тварин та ін.;Фільтр попереднього очищення – затримує пил;Фільтр «HEPA» - ефективністю 99,97% затримує дрібні частинки до 0,3 мікрона (1/300 діаметра людського волосся) ефективно відфільтровує алергени - квітковий пилок, дрібний пил,мікроорганізми, пилових кліщів;Вугільний фільтр – затримує молекули шкідливих газів, таких як формальдегіди, аміак.Нейтралізує неприємні запахи, тютюновий дим;Фільтр TIO2 - у комплексі з УФ-фільтром працює фільтр із оксиду титану. Під впливом УФ променів оксиді титану проходить фотокаталітична оксидація - на поверхні фільтра формуються гідроксил-радикали, що знищують шкідливі органічні сполуки,бактерії, віруси та інші мікроорганізми. (Миття миючим засобом, заміни не потребує );УФ-фільтр –стерилізація повітря за допомогою ультрафіолетових променів довжиною хвилі 253,7 нм. Ці промені руйнують структуру ДНК бактерій, вірусів, грибків які у повітрі. Одночасно УФ-фільтр перешкоджає розмноженню бактерій у сусідньому НЕРА-фільтрі. Цей фільтр не потребує догляду, ресурс роботи 8000 годин.

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