Найбільш недоступні європейські міста для купівлі житла

15 июня 2026, 17:45

Прага — найменш доступне місто Європи для купівлі житла.



Щоб придбати нову квартиру площею 70 м², мешканцю чеської столиці із середньою зарплатою потрібно відкладати весь дохід майже 16 років (15,9 річної зарплати).



У топ-6 найдорожчих міст Європи за доступністю житла також увійшли:

▪️ Братислава — 13,9 річної зарплати

▪️ Мюнхен — 10,9

▪️ Варшава — 9,2

▪️ Берлін — 8,4

▪️ Відень — 8,1



За останні 10 років ціни на нові квартири в Празі зросли майже на 180%, тоді як середні зарплати — лише на 80%. Експерти попереджають: це посилює іпотечне навантаження та кризу на ринку оренди.