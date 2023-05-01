1 мая 2023, 8:45

Україна отримала грант у розмірі $1,25 млрд від США, – Мінфін

Ці кошти спрямують на пенсійні виплати, виплати ВПО, зарплати працівників охорони здоров’я та співробітників ДСНС.


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