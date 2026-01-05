Як зміняться мінімальні зарплати в ЄС у 2026 році

5 января 2026, 10:15

У новому році у кількох європейських країнах підвищать мінімальні зарплати — частина з них вже затверджено або починає діяти з 1 січня.



Польща — мінімалка зросте до 4 806 злотих брутто (≈ 3 605 злотих “на руки”). Це рішення торкнеться мільйонів працівників і пояснюється дефіцитом робочої сили.

Німеччина — мінімальна погодинна ставка збільшиться до 13,90 євро/год з 1 січня 2026 року.Латвія — мінімальна місячна зарплата зросте з 740 до 780 євро.Для порівняння: у 2026 році мінімальна зарплата в Україні планується на рівні 8 647 грн (≈ 174 євро), що залишається однією з найнижчих у Європі.