Мінімальна зарплата у Франції зросте на 1,2% з 1 січня 2026 року

29 декабря 2025, 11:45

З нового року брутто-SMIC підвищать приблизно на 21 євро — до 1 823 євро на місяць за повної зайнятості, а погодинна ставка вперше перевищить 12 євро.

Французький SMIC індексують автоматично за формулою: інфляція для найбідніших домогосподарств плюс частина динаміки середньої зарплати. Станом на 1 січня 2026 року зростання становитиме 1,18%: мінімальна погодинна ставка — 12,02 євро, повний місяць — 1 823,03 євро брутто, або близько 1 443 євро «на руки». Підвищення трохи нижче очікувань експертів, але формально вище за поточну інфляцію.