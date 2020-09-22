Qualcomm ищет альтернативу китайской SMIC, над которой нависла угроза санкций

Свежая утечка сообщает, что американский чипмейкер Qualcomm ищет альтернативного партнёра для производства чипов, вместо китайской компании SMIC.
Вероятно, такой шаг вызван тем, что Semiconductor Manufacturing International Company в скором времени может столкнуться с санкциями со стороны правительства США.
Cогласно информации DigiTimes, руководство Qualcomm посетило тайваньские компании, занимающиеся производством чипов, чтобы оценить их производственные мощности. Они могут использоваться как запасной вариант, если сотрудничество с SMIC окажется под угрозой. В настоящее время Qualcomm является одним из крупнейших партнёров китайской компании. На её долю приходится около 13 процентов заказов.
Ранее Qualcomm заключила контракт с SMIC на изготовление микросхем управления питанием с использованием 0,18-микронного техпроцесса, а также 28- и 14-нм процессоров для мобильных устройств. В качестве альтернативных партнёров для производства этой продукции американский чипмейкер рассматривает тайваньские TSMC, UMC и VIS.
Стоит заметить, что SMIC недавно выступила с заявлением относительно обвинений со стороны США. Компания заявила, что любые предположения о связях компании с китайскими военными являются ложными обвинениями. Это произошло после того, как администрация Трампа приняла на рассмотрение вопрос о внесение SMIC в список предприятий, угрожающих национальной безопасности.
(С) 3Dnews.ru