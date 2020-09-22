Qualcomm ищет альтернативу китайской SMIC, над которой нависла угроза санкций

22 сентября 2020, 11:45

Свежая утечка сообщает, что американский чипмейкер Qualcomm ищет альтернативного партнёра для производства чипов, вместо китайской компании SMIC.

Вероятно, такой шаг вызван тем, что Semiconductor Manufacturing International Company в скором времени может столкнуться с санкциями со стороны правительства США.